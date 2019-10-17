HABER

TIR'ın çarpmasıyla bacağı kopan simitçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

AKSARAY'da  yaya geçidinden geçtiği sırada TIR'ın çarpması sonucu sağ bacağı diz üstünden kopan simitçi Alican Kılıç (45), yaşamını yitirdi.

TIR'ın çarpmasıyla bacağı kopan simitçi öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)- AKSARAY'da yaya geçidinden geçtiği sırada TIR'ın çarpması sonucu sağ bacağı diz üstünden kopan simitçi Alican Kılıç (45), yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mustafa Solmaz'ın ( 24) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Kaza, geçen salı günü Yeni Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican Kılıç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Kılıç'a, Mustafa Solmaz yönetimindeki 31 SM 190 plakalı tahta yüklü TIR çarptı. Aracın altında kalan Kılıç'ın sağ bacağı diz üstünden koptu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alican Kılıç, yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mustafa Solmaz da, aynı gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

TIR'ın çarpmasıyla bacağı kopan simitçi öldüTIR'ın çarpmasıyla bacağı kopan simitçi öldüTIR'ın çarpmasıyla bacağı kopan simitçi öldü

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktıManavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı
FETÖ’den aranan kadın örgüt evinde yakalandıFETÖ’den aranan kadın örgüt evinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.