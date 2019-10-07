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Tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

Tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tırın çarpmasıyla devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.

Refahiye - Sivas kara yolunda Adem Köker (45) idaresindeki 34 FC 4557 plakalı tır, Kızıldağ Geçidi Rampası'nda Ersin Ağtaş'ın (32) kullandığı 58 VA 112 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Ağtaş yaşamını yitirdi.

Refahiye ilçesine bağlı Gemecik köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Ağtaş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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