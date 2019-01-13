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TIR'ın çarptığı Arzu, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, TIR'ın çarptığı 2 çocuk annesi Arzu Bıyık (26), hayatını kaybetti.

TIR'ın çarptığı Arzu, hayatını kaybetti

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, TIR'ın çarptığı 2 çocuk annesi Arzu Bıyık (26), hayatını kaybetti.
Kaza, Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Arzu Bıyık, yolun karşına geçmek isterken Cevdet G. yönetimindeki 26 AAN 197 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Cevdet G. gözaltına alındı.
Arzu Bıyık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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TIR'ın çarptığı Arzu, hayatını kaybetti

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