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TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş (54), ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş (54), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi'ne doğru giden Ahmet Ş.(54) yönetimindeki 34 TM 9544 plakalı TIR, bisikletli Mustafa Karakuş'a çarptı. Kazada Karakuş, ağır yaralandı. Mustafa Karakuş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından TIR şoförü Ahmet Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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