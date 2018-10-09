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Tırın çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Tırın çarptığı çocuk öldü

SİVAS (AA) - Sivas’ın Gemerek ilçesinde tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan ilçeye gelerek patates tarlasında çalışan Recep ve Zeytin İnen çiftinin 4 yaşındaki kızları Senem, ailesinin tarlada çalıştığı sırada aniden Gemerek-Çepni karayoluna çıktı.

Bu sırada Mustafa G. yönetimindeki 58 RB 581 plakalı tır Senem İnen'e çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnen'in cenazesi Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gemerek Sivas trafik kazası

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