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Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kemal Kule (54) yönetimindeki 37 KK 002 plakalı mıcır yüklü tır, uluslararası D-100 kara yolu Çevlik köyü kavşağında, Recep Odun (84) yönetimindeki 37 KL 654 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Odun olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada devrilen tırın dorsesindeki mıcır yola dökülürken, Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun- İstanbul yönünedeki ulaşım da bu nedenle bir süre sağlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Motosiklet TIR Tosya trafik kazası

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