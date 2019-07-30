TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan biri öldü, diğeri yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Yakup Kesici (12) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin (10) ise yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Akşehir-Yunak Karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 77 DV 072 plakalı TIR, ara sokaktan çıkıp yolun karşısına geçen Yakup Kesici yönetimindeki 42 UP 974 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Yakup Kesici ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yakup Kesici'nin cansız bedeni morga götürülürken, Mustafa Oğuzhan Metin ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. TIR şoförü Mehmet K. ise polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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