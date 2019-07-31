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TIR'ın çarptığı motosikletteki Yakup'tan sonra Mustafa da öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 22:07 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin (12), tedaviye alındığı hastanede bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin (12), tedaviye alındığı hastanede bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan ve kazada yaşamını yitiren aynı yaştaki arkadaşı Yakup Kesici ise gözyaşlarıyla toprağa verildi. TIR sürücüsü Mehmet K. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Akşehir- Yunak yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 77 DV 072 plakalı TIR, ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçen Yakup Kesici'nin kullandığı 42 UP 974 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Yakup Kesici ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cansız bedeni, morga götürülürken, Mustafa Oğuzhan Metin ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mustafa Oğuzhan Metin, yapılan ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Metin de bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KASAPTA ÇIRAKLIK YAPIP, OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İSTEMİŞ

Adsız Sedat Sezgin Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Yakup Kesici'nin, yaz tatilinde yakınlarına ait kasapta çıraklık yaparak, okul harçlığını çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kesici'nin, motosikleti ailesinden izinsiz alıp, okul arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin ile gezmeye çıktığı ve gezerken kontrolsüz olarak ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

Mustafa Oğuzhan Metin'den geri, eczanede kalfa olarak çalışan babası Aydın Metin'in, kendisi ve kız kardeşi Zeynep ile bu yıl sonu aldıkları teşekkür ve iftihar belgeleriyle çektirip, 'Sizinle gurur duyuyorum canlarım' notuyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı kaldı.

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