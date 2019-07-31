TIR'ın çarptığı motosikletteki Yakup'tan sonra Mustafa da öldü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, dün TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin (12), tedaviye alındığı hastanede bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan ve kazada yaşamını yitiren aynı yaştaki arkadaşı Yakup Kesici ise gözyaşlarıyla toprağa verildi. TIR sürücüsü Mehmet K. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Akşehir- Yunak yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 77 DV 072 plakalı TIR, ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçen Yakup Kesici'nin kullandığı 42 UP 974 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Yakup Kesici ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cansız bedeni, morga götürülürken, Mustafa Oğuzhan Metin ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.