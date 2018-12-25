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TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 23:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde kontrolden çıkan TIR’ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde kontrolden çıkan TIR’ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Samsat- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Şahin'in yönetimindeki 73 AE 869 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Demirelli yönetimindeki 02 AN 288 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Mehmet Selim Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ile Bayram Demirelli (21) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Jandarma olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandıTIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandıTIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandıTIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

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