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TIR'ın çarptığı otomobildeki genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobildeki Duygu Kendir (19) yaralandı.

TIR'ın çarptığı otomobildeki genç kız yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobildeki Duygu Kendir (19) yaralandı. Kazanın ardından durmadan kaçan TIR sürücüsü, daha sonra olay yerine gelip işlem yaptırdı.
Kaza, Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan Zafer Caddesi'ne çıkan Salih Bayram (20) yönetiminde 16 KCA 72 plakalı otomobile, İbrahim Karaalp (35) yönetimindeki 16 KKH 74 çekici plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, TIR sürücüsü aracıyla kaçtı. Kazada otomobilde bulunan Duygu Kendir yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza yerinden kaçan TIR sürücüsü, bir süre sonra gelip işlem yaptırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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