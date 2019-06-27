Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, hudaya dönen otomobilin motoru ise yola fırladı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Balışeyh karayolunun 17'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'a giden Burhanettin Değerli yönetimindeki 66 LR 302 plakalı TIR, hızlı tren şantiyesinden ana yola çıkan Halil Küçük yönetimindeki 06 BCA 632 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken, motoru yola fırladı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü Burhanettin Değerli, yaralandı.

Emniyet kemeri takılı olan yaralı sürücü, gelen polis ve sağlık ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI



