HABER

TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 01:00 | Son Güncelleme

 MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)- MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Tanyel Ç. (46) yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak'a çarptı. Asım Koçak çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön tarafının parçalandığı görüldü. Koçak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü Tanyel Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldüTIR'ın çarptığı yaşlı adam öldüTIR'ın çarptığı yaşlı adam öldüTIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Kütahya’da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralıKütahya’da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldiKaravan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.