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Tırın devrilme anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Tırın devrilme anı güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ali Koşan yönetimindeki 33 DGG 22 plakalı tır, Uşak-İzmir karayolunun Kula ilçesi Orhan Acar kavşağında, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası kavşaktaki trafik ışıkları ve refüjdeki direkleri devirerek karşı şeride geçti ve devrildi.

Sürücü Koşan kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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