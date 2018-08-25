Tırın devrilme anı güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ali Koşan yönetimindeki 33 DGG 22 plakalı tır, Uşak-İzmir karayolunun Kula ilçesi Orhan Acar kavşağında, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası kavşaktaki trafik ışıkları ve refüjdeki direkleri devirerek karşı şeride geçti ve devrildi.
Sürücü Koşan kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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