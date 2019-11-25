Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

Denizli’de seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu. Bu sırada yolda ilerleyen bir otomobil tomrukların üzerine çıkarak durdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli-İzmir karayoluna bağlantı yolu olan Eskihisar Mahallesi 1287. Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 KM 456 plakalı tırın dorse kapaklarından birinin açılmasıyla yüklü olan tomruklar yola savruldu. Tırın arkasından gelen 34 RZ 2664 plakalı otomobil, tomrukların üzerine çıkarak durabildi. Yolun tenha olması olası bir faciayı engelledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

