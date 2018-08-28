TIR'ın dorse mili kırıldı, yol iki yönde kapandı

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de, sürücüsü manevra yaptığı sırada dorse mili kırılan TIR devrilme tehlikesi geçirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk yaşandı.
Olay, saat 16.15 sıralarında, Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayazağa'daki bir depoya malzeme getiren 59 RL 245 plakalı TIR'ın sürücüsü Rahmetullah Aycan, yolu karıştırınca geri dönmek istedi. Aycan, U dönüşü yaptığı sırada, yük nedeniyle dorsenin mili kırıldı. Bu sırada devrilme tehlikesi yaşayan TIR, dorse destek ayakları sayesinde devrilmekten kurtuldu.
Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'ın her iki yönü de kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. TIR sürücüsü Aycan, "Dönüş yaptık. Bizim adres aşağıda. Ben buranın yabancısıyım. Aşağı döneceğim sırada, böyle oldu işte. Araç, devrilme tehlikesi geçiriyor. Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. İtfaiye şu an bir şey yapamıyor. Vinçle kaldırılacak" dedi.
(FOTOĞRAF)
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