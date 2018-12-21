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TIR'ın dorsesi alev alarak hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 20:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında, TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü.

TIR'ın dorsesi alev alarak hasar gördü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında, TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü.
Anadolu Caddesi'nde Çiğli'den Menemen yönüne giden TIR'ın dorsesinin lastiği bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiğin alev aldığını gören TIR şoförü, çekiciyi dorseden ayırıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, TIR'ın dorsesinde ise hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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TIR'ın dorsesi alev alarak hasar gördüTIR'ın dorsesi alev alarak hasar gördüTIR'ın dorsesi alev alarak hasar gördüTIR'ın dorsesi alev alarak hasar gördü

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