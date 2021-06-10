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  4. Bolu'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Bolu'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

10.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda lastikleri tutuşan PVC hammaddesi yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden Mustafa Toprak Dilli (39) idaresindeki PVC hammaddesi taşıyan TIR'ın dorsesinin lastikleri alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.

Yangın, kısa sürede lastiklerden dorseye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında, dorse kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

(DHA)

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