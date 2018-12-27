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TIR'ın dorsesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı.

TIR'ın dorsesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar iler TIR arasında kalan işçi feci şekilde can verdi.
Kaza saat 11.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Konya'dan gelen Mesut Toprak isimli sürücü kullandığı 42 AAD 226 plakalı TIR'ı un fabrikası önüne park etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan Mustafa Yılmaz isimli işçi kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Toprak geri manevra yaptığı sırada Yılmaz'a çarptı. Duvar ile TIR arasında kalan Yılmaz ağır bir şeklide yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri sürücü Toprak'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

TIR'ın dorsesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybettiTIR'ın dorsesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybettiTIR'ın dorsesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybettiTIR'ın dorsesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

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