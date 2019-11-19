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TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsü durdurulan TIR'ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 117 kaçak göçmen yakalandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsü durdurulan TIR'ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 117 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan- Malkara yolundaki Beyendik kavşağı yakınlarında, S.B.M. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, dorsede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Fas ve Nepal uyruklu 117 kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü S.B.M. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. S.B.M. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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