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Tırın dorsesinde 97 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir tırın dorsesinde 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçaklığında kullanılan tırın Çeşme istikametine gittiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Bir süre takip edilen 38 AN 135 plakalı tır, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda durduruldu. Tırın dorsesinde çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 97 göçmen yakalandı. Araçta ayrıca 7 metre boyunda 2 bot, 2 bot motoru ile 40 litre benzin ele geçirildi.

Polis ekipleri yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.

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