HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tırın dorsesinde yakalanan 218 göçmene şefkat eli

Tırın dorsesinde yakalanan 218 göçmene şefkat eli

02.04.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde yakalanan 218 düzensiz göçmenin ihtiyaçları karşılanırken, tırın şoförü ise tutuklandı.İlçenin Haydarbey Mahallesi’ndeki Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

1/

Van’ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde yakalanan 218 düzensiz göçmenin ihtiyaçları karşılanırken, tırın şoförü ise tutuklandı.
İlçenin Haydarbey Mahallesi’ndeki Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Düzensiz göçmenlere jandarma ekipleri şefkat elini göstererek ihtiyaçlarını karşılarken, gözaltına alınan tır şoförü U.A. ise işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası "Göçmen kaçakçılığı" suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli U.A. tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Maltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştıMaltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70’e ulaştı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğun trafik

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Bu akşam başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.