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Tırın dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 göçmen yakalandı

18.11.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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Tırın dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 göçmen yakalandı

Zonguldak’ta biri Türk, 9 göçmen, yurt dışına kaçak yollarla çıkmak üzereyken yakalandı.

Zonguldak’ta biri Türk, 9 göçmen, yurt dışına kaçak yollarla çıkmak üzereyken yakalandı. Türk Vatandaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadeleri alınan göçmenler Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tır sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında; yurt dışına çıkış yapmak üzere Zonguldak TTK Ro-Ro Liman sahasına gelen ihracat yükü taşıyan tır aracında biri Türk vatandaşı üçü çocuk altı Iraklı, ikisi Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişi tespit edildi. Dorsede havanın yetersiz kalması üzerine hareketlenen 9 kişi, dorse kapandığı bezi sağ tarafından bir bölümü keserek hava almaya çalıştı. Hareketliliği fark eden görevliler, aracın dorsesinde insanların olduğunu fark etti. 9 kişi yurt dışına kaçak yollarla çıkmak üzereyken yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatları doğrultusunda; Türk Vatandaşı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu sekiz göçmek ise Zonguldak İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Tır aracının sürücüsü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Tırın dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 göçmen yakalandı

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