HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tırın dorsesindeki iş makinası devrildi, yol trafiğe kapatıldı

Tırın dorsesindeki iş makinası devrildi, yol trafiğe kapatıldı

03.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de Basın ekspres yolunda seyir halinde ilerleyen tır, Güneşli sapağında virajı dönmek istediği sırada dorsesinde taşıdığı iş makinasi devrildi.

Küçükçekmece’de Basın ekspres yolunda seyir halinde ilerleyen tır, Güneşli sapağında virajı dönmek istediği sırada dorsesinde taşıdığı iş makinasi devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zekai Ulusoy’un kullandığı 34 EA 0520 plakalı tır Basın Ekspress yolundan Güneşli yoluna döndü. Tır sürücüsü Ulusoy virajı dönmek istediği sırada dorsesinde taşıdığı iş makinası yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu anda yol üzerinde araçların olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiği kapattı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurtarıcı ekipleri 1,5 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla iş makinasını yeniden tıra yükledi. Kazanın ardından yolda ve iş makinasında maddi hasar meydana geldi. İş makinasının tıra yüklenmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.
“Allah’tan başkan bir araç yoktu”
Kazayı gören vatandaşlardan Adem Dereli, ucuz atlatıldığını ifade ederek, “Tırın üzerinde iş makinası varken viraja girerken savruldu kaydı düştü. Allahtan herhangi bir araç yoktu can kaybı olmadan atlatıldı ”diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Afrin'den kahreden haber!Afrin'den kahreden haber!
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta ihbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

İhbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Uzman çavuş Mehmet Altun, Afrin'de şehit oldu

Afrin'den kahreden haber!

Cep telefonuna gelen mesaja ilk başta inanmadı! Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yedi

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'den acı haber geldi! Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Antalya'da yunusların muhteşem görüntüsü! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da muhteşem görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.