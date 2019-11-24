HABER

TIR'ın dorsesindeki tonlarca sucuk bağırsağı yandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

Edirne'nin Havsa ilçesi TEM yolunda, hareket halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangında, dorsedeki radyatörler kullanılmaz hale geldi, tonlarca sucuk bağırsağı da yandı.

İstanbul'dan yüklediği radyatör ve hayvan bağırsağını Belarus'a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Mehmet Akkoyun yönetimindeki TIR, Edirne TEM yolu Havsa ilçesi yakınlarına geldiğinde, dorsesi alev aldı. Durumu fark eden Akkoyun, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdehale ederken, jandarma da yolda güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında tonlarca sucuk bağırsağı yandı, radyatörler de kullanılmaz hale geldi.

TIR şoförü Mehmet Karakoyun, dorsenin birden alev aldığını belirterek, "Yangının neden çıktığını anlayamadım. Biri dorseye ateş mi attı, nasıl oldu anlamadım. Çadır yandan alev aldı. Aracın lastikleri, her şeyi sağlam. Yangın çıkması için hiçbir neden yok" dedi.

Kaynak: DHA

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya’da balona bindiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya’da balona bindi
İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları... İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne TEM Otoyolu TIR

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Kasım Öğretmenler Günü! İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları...

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (24 Kasım'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı! Ayvaz Korkmaz kimdir?

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Van'da 3.4 şiddetinde deprem!

Van'da gece yarısı korkutan deprem!

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 32 kaçak göçmen çıktı!

Tekirdağ'da 32 kaçak göçmen yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.