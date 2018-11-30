HABER

TIR'ın dorsesinden 5 bin paket kaçak sigara, iç çamaşırından esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 23:52 | Son Güncelleme

 AKSARAY'da, plakasındaki iki rakam boyayla kapatılmış TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 bin 100 paket kaçak sigara, sürücünün üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ele geçirildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, plakasındaki iki rakam boyayla kapatılmış TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 bin 100 paket kaçak sigara, sürücünün üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray- Adana yolu üzerinde rutin yol kontrolü yaptığı sırada, plakasındaki iki rakamı boyayla kapatılmış Eyüp Ali D. yönetimindeki 63 L 1700 plakalı TIR'ı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine polis, yaptığı aramada dorsede bulunan 48 çuval içerisinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ile metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Eyüp Ali D.'nin ilk ifadesinde sigara paketlerinden haberi olmadığını, çuvalları bir ambardan aldığını, içinde ise ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNEREn ucuz akıllı telefonlar! Bu fiyatlar sizi şaşırtacakEn ucuz akıllı telefonlar! Bu fiyatlar sizi şaşırtacak
Kocaeli'de kırtasiyecilik yapan kişi intihar ettiKocaeli'de kırtasiyecilik yapan kişi intihar etti
TIR'ın dorsesinden 5 bin paket kaçak sigara, iç çamaşırından esrar çıktıTIR'ın dorsesinden 5 bin paket kaçak sigara, iç çamaşırından esrar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.