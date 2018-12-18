TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı tonlarca hamsi yola döküldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde hamsi yüklü TIR'ın dorsesinin kapağının açılması üzerine tonlarca hamsi otoyola döküldü. Trafiğe kapanan otoyol, dökülen hamsilerin belediye ekiplerince kepçe ile toplanıp, yıkanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Olay gece yarısı İznik- Adapazarı karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yüklediği 18 ton hamsi ile Adapazarı istikametine giden Serhat Altun (25) yönetimindeki 55 AFK 72 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dorsenin kapağı açıldı. Dorsenin kapağı açılınca kasalanmadan nakledilen hamsiler bir anda yola döküldü. Yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ikazı üzerine duran TIR sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. İznik Belediyesi'ne ait kepçe ile yere dökülen hamsiler temizlenerek, karayolu yıkandı.

İznik Belediyesi Zabıta ekipleri sürücü Serhat Altun'a, sağlıksız bir şekilde hamsi taşıdığı için cezai işlem uyguladı.

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