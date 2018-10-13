TIR'ın elyaf yüklü dorsesi yandı, otoyol ulaşıma kapandı

İsa ÇİÇEK/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolu'nda, TIR'ın patlayan lastiğinin tutuşması sonucu elyaf yüklü dorse alev alev yandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Olay saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Uşak istikametine giden Mehmet Sayar yönetimindeki 64 BE 703 plakalı TIR'ın elyaf yüklü dorsesinin lastiği patladı. Lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alırken, sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürmek için büyük çaba harcadı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar ise D-100 Karayolu'na yönlendirildi. İtfaiye yangını 1 saatte kontrol alarak söndürdü. Yol ise yaklaşık 1,5 saat sonra ulaşıma tekrar açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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