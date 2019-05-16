HABER

TIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da gizli bölmelere saklanmış 13 bin 300 paket sigara ele geçirildi.

TIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da gizli bölmelere saklanmış 13 bin 300 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Dorsede yapılan aramalarda gizli bölmelerde 13 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

TIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktıTIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktıTIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

PARTNERErkek beyni nasıl çalışır? Erkeklerle iyi anlaşma rehberiErkek beyni nasıl çalışır? Erkeklerle iyi anlaşma rehberi
Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Özden’in eşi sol yolculuğuna uğurlanıyorAnayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Özden’in eşi sol yolculuğuna uğurlanıyor
5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.