TIR’ın gizli bölgelerinden 13 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan TIR'da gizli bölmelere saklanmış 13 bin 300 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Dorsede yapılan aramalarda gizli bölmelerde 13 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

