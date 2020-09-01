HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tırın kabini yerinden koptu: 2 yaralı

Tırın kabini yerinden koptu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, iki tırın karıştığı trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, iki tırın karıştığı trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Tırın yerinden koparak hurdaya dönen kabininde sıkışan sürücü ise itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Sarıtopallı Mahallesi’nde bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 11 DZ 536 plakalı tır, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önündeki aynı yöne seyir halinde olan ve anayoldan tali yola dönmeye çalışan N.S. yönetimindeki 33 KBA 34 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, 11 plakalı tırın yerinden kopan kabini hurdaya dönerken, her iki aracın sürücüleri yaralandı. Tır sürücüsü M.D. sıkıştığı kabinden Ereğli İtfaiyesi kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Korkutan görüntü! Renk değiştirip köpürdüKorkutan görüntü! Renk değiştirip köpürdü
YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Korkutan görüntü! Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü
Korkutan görüntü! Renk değiştirip köpürdü
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
Büşra hemşireye hakaret etmişti! O soruya bakın ne cevap verdi
Büşra hemşireye hakaret etmişti! O soruya bakın ne cevap verdi
CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar
CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar
Korkunç olay! Ağabeyini domuz zannedip, öldürdü
Korkunç olay! Ağabeyini domuz zannedip, öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.