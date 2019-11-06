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TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 00:13 | Son Güncelleme

BURDUR'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile TIR'ın çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile TIR'ın çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Burdur çevreyolu Depremevleri kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Antalya istikametine giden Ramazan Apaydın’ın (56) yönetimindeki 32 LT 363 plakalı TIR, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Şafak Ayaz (21) yönetimindeki 15 EF 999 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın önüne alarak metrelerce sürüklediği otomobil savrularak, refüjdeki trafik ışığı direğine çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Ramazan Apaydın kazadan yara almadan kurtulurken, yaralanan otomobil sürücüsü Şafak Ayaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Şafak Ayaz'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. TIR şoförü Ramazan Apaydın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAZA KAMERADA
Kaza çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, Şafak Ayaz'ın otomobiliyle bir başka otomobil kırmızı ışıkta beklerken TIR'ın hızla gelip Ayaz’ın otomobiline çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı.

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