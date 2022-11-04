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  4. Tırın lastiği alev aldı, faciaya yol açmadan söndürüldü

Tırın lastiği alev aldı, faciaya yol açmadan söndürüldü

04.11.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karakoç köyü yakınlarında seyir halindeki tırın alev alan lastikleri, diğer sürücülerin tarafından durumu fark etmesiyle faciaya yol açmadan söndürüldü.

Tırın lastiği alev aldı, faciaya yol açmadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, olay Çaycuma-Bartın karayolunun Karakoç köyü istikametinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır, seyir halinde olduğu esnada arka lastiklerinden biri aniden yanmaya başladı. Tutuşan lastiğin kısa bir süre sonra tırın arka kısmında bulunan dorsede yangın meydana geldi. Durumu gören diğer sürücüler tır sürücüsünü uyararak Saltukova ve Çaycuma Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Olayla ilgili tutanak tutuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Tır

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