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Tırın lastiği patladı, dorsesi ve içindekiler kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken lastiğin patlaması sonucu yangın çıkan tırın dorsesi ile içerisinde bulunan malzemeler kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Taşaobası mevkiinde seyreden Ali Koç yönetimindeki 70 BC 071 plakalı tırın arka lastiği patladı.

Tırın lastiği patladı, dorsesi ve içindekiler kül oldu

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken lastiğin patlaması sonucu yangın çıkan tırın dorsesi ile içerisinde bulunan malzemeler kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Taşaobası mevkiinde seyreden Ali Koç yönetimindeki 70 BC 071 plakalı tırın arka lastiği patladı. Bunun üzerine emniyet şeridinde duran tırın patlayan tekerinin bulunduğu yerden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün dorseyi sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından tırın çekici kısmına zarar gelmeden yangın kontrol altına alındı. Dorse ile içindeki malzemeler ise kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın lastiği patladı, dorsesi ve içindekiler kül oldu

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