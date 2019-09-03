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TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de polisin takibe alarak, durdurduğu TIR’ın lastiklerinde 44 kilo eroin ele geçirildi.

TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de polisin takibe alarak, durdurduğu TIR’ın lastiklerinde 44 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden yola çıkarılan uyuşturucunun Eskişehir üzerinden sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenerek polis ekiplerince takibe alınan TIR, çevreyolunda durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği 'Noro', yapılan aramada TIR'ın lastiklerine tepki verince araç hangara çekildi. Yapılan detaylı aramada da TIR'ın lastiklerine paketler halinde gizlenmiş 44 kilo eroin bulundu.
TIR'da bulunan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticari yapmak' suçundan gözaltına alınarak, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktıTIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktıTIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

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