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TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE Eskişehir’de TIR’ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Eskişehir’de TIR’ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

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