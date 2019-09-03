TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

2 \u015e\u00dcPHEL\u0130 ADL\u0130YEDE\nEski\u015fehir\u2019de TIR\u2019\u0131n lastiklerine gizlenmi\u015f paketler halinde ele ge\u00e7irilen 44 kilo eroin ile ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 2 \u015f\u00fcpheli, i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi.\nFOTO\u011eRAFLI\nBTC\u2019nin \u0130\u015flem Hacmi D\u00fc\u015f\u00fcyorTrafikte kural tan\u0131maz magandalar vatanda\u015f kameras\u0131na yakaland\u0131TEM\u2019de makas atarken t\u0131ra \u00e7arpan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc
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