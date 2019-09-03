TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

2 \u015e\u00dcPHEL\u0130 ADL\u0130YEDE \nEski\u015fehir\u2019de TIR\u2019\u0131n lastiklerine gizlenmi\u015f paketler halinde ele ge\u00e7irilen 44 kilo eroin ile ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 2 \u015f\u00fcpheli, i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Canl\u0131 yay\u0131nda korkun\u00e7 anlar! Saniye saniye kaydedildiKocas\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcresiye d\u00f6v\u00fclen Saime Akkurt\u2019un akrabas\u0131 anlatt\u0131Hastaneden su\u00e7lu ka\u00e7\u0131rma operasyonunda 7 g\u00f6zalt\u0131
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