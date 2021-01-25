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Tırın parçalanan kupasından sağ çıktı

25.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tırın başka bir tıra arkadan çarpması ile meydana gelen kazada tırın kupası parçalanırken, tanınmaz hale gelen tır kupasından şoför hafif sıyrıklarla kurtuldu.Kaza, Saruhanlı ilçesi İzmir-Gebze-İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tırın başka bir tıra arkadan çarpması ile meydana gelen kazada tırın kupası parçalanırken, tanınmaz hale gelen tır kupasından şoför hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Kaza, Saruhanlı ilçesi İzmir-Gebze-İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 27 AHD 90 dorse plakalı tuğla yüklü tır, aynı istikamette seyreden A.T. idaresindeki 16 HEE 61 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ö. idaresindeki tırın kupası parçalanarak tanınmaz hale geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Tır şoförü S.Ö., paramparça olan kupadan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Ö., ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ucuz atlatılan kazada tır şoförü S.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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