HABER

TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.

TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Nesip Çiftçi'nin elektrikli bisikletini İstanbul yönünden İzmir yönüne giden N.Ş.'nin kullandığı 45 C 8032 plakalı TIR çarptı. Bisiklet, yaklaşık 200 metre TIR'ın altında sürüklendi. Kazada, bisiklet sürücüsü Nesip Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldüTIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldüTIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldüTIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Kanada’da şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 4 yaralıKanada’da şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 4 yaralı
Otomobilini evinin önüne park eden komşusunu bıçakladıOtomobilini evinin önüne park eden komşusunu bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.