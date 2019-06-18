TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Nesip Çiftçi'nin elektrikli bisikletini İstanbul yönünden İzmir yönüne giden N.Ş.'nin kullandığı 45 C 8032 plakalı TIR çarptı. Bisiklet, yaklaşık 200 metre TIR'ın altında sürüklendi. Kazada, bisiklet sürücüsü Nesip Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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