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Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki tırda yüklü mermer blok park halindeki otomobilin üzerine düştü.Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi, Boyalıçeşme mevkisinde meydana geldi.

Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki tırda yüklü mermer blok park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi, Boyalıçeşme mevkisinde meydana geldi. Hacıalanı Mahallesi’nde özel bir mermer işletmesinden aldığı mermer bloğu Mersin istikametine taşıyan 31 FJ 750 plakalı tırın yükü kaydı. Tırın üzerindeki mermer blok, park halindeki 33 AR 014 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri içerisinde kimsenin olmadığı otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü

Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü

Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü

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