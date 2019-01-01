TIR'ın taşıdığı iş makinesi üst geçide sıkıştı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı. Lastiklerindeki hava boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı. Levent Büyükdere Caddesi'nde yapımı devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli şantiyesine götürülmek üzere iş makinesi taşıyan Fikri Öztürk'ün kullandığı TIR, cadde üzerinde Levent istikametine ilerlerken altından geçtiği 4 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı. TIR'ı sıkıştığı yerden kendi imkânlarıyla çıkartamayan Öztürk, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay nedeniyle Büyükdere Caddesi Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevre güvenliği alan polis ekipleri TIR'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından TIR'ın lastiklerindeki havanın boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden çıkartıldı.



PARTNER Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor