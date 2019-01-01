HABER

TIR'ın taşıdığı iş makinesi üst geçide sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 13:10 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı. Lastiklerindeki hava boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı. Levent Büyükdere Caddesi'nde yapımı devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli şantiyesine götürülmek üzere iş makinesi taşıyan Fikri Öztürk'ün kullandığı TIR, cadde üzerinde Levent istikametine ilerlerken altından geçtiği 4 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı. TIR'ı sıkıştığı yerden kendi imkânlarıyla çıkartamayan Öztürk, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay nedeniyle Büyükdere Caddesi Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevre güvenliği alan polis ekipleri TIR'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından TIR'ın lastiklerindeki havanın boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden çıkartıldı.

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Paletli ambulansla, hasta çocuğa 1 saatte ulaştılarPaletli ambulansla, hasta çocuğa 1 saatte ulaştılar
Bakan Akar, beraberindeki komutanlar ile yılın son gecesinde Suriye sınırına gitti Bakan Akar, beraberindeki komutanlar ile yılın son gecesinde Suriye sınırına gitti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

Yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

00.01'de doğdu... Bakın bebeğe ne isim verildi!

Karabük'te polisleri bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca dil döktü ama...

Trafik polislerini bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.