Tırın üstüne bırakılan bavul paniğe neden oldu

Beylikdüzü’nde yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan, üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanının inceleme yaptığı bavulun boş olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Beylikdüzü Ali Çebi Caddesi üzerinde bulunan yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan bavulu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bavulun bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan ekipler, vatandaşları da uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından bavulun boş olduğu anlaşıldı. Kapanan trafik yeniden açılırken bavulun kimin bıraktığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

