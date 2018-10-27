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TIR'ın üstüne çıkıp tehlikeye aldırış etmeden yolculuk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA İstanbul'da seyir halindeki bir TIR'ın üzerine çıkan 2 kişi tehlikeli yolculuklarını kamera ile görüntüledi.

Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA İstanbul'da seyir halindeki bir TIR'ın üzerine çıkan 2 kişi tehlikeli yolculuklarını kamera ile görüntüledi. Daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanan, metrobüsün üstünde 12 durak yolculuk eden Ukraynalı parkur sporcusu Pavel Smirnov ve arkadaşı bu kez D-100'de ilerleyen bir TIR'a çıkarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti. Smirnov ve arkadaşı D-100'de ilerleyen TIR'ı görünce arkasından koştu. TIR'ın dorsesine tırmanmaya başlayan gençler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Kendilerini görüntüleyen gençler bir süre bu şekilde yolculuk etti. TIR yavaşladığı sırada korseden inen gençler koşarak uzaklaştı

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