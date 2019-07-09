Çankırı-Ankara karayolunda seyir halindeki tırın üzerindeki iş makinesi şarampole yuvarlandı.

Çankırı - Ankara karayolunda seyir halinde bulunan bir tırın üzerindeki iş makinesi şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken yol bir süreliğine tek şerit olarak kullanıma açıldı. Selim Işıktaş idaresindeki 71 EU 165 plakalı tırın dorsesinde bulunan iş makinesi Sülüklü mevkisinde tırın dorsesinden düşerek şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü herhangi bir yara almazken, iş makinesini çıkarma çalışmaları başlatıldı.



