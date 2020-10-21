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Tırın üzerindeki yüzlerce somun yola saçıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında kullanılan inşaat malzemelerini taşıyan tırdakiyüzlerce somun yola saçıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında kullanılan inşaat malzemelerini taşıyan tırdaki
yüzlerce somun yola saçıldı. Yoldaki somunlar karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Keşan’da Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatından Gebze’ye götürülmek üzere bir tıra inşaatta kullanılmayan somunlar yüklendi. Keşan ilçesi mevkiine gelen A.Y. yönetimindeki 78 BL 637 dorse plakalı tır dönel kavşaktan geçerken açık dorsede bulunan somun kutularının üzerinde olduğu ahşap paletler devrildi ve kutular içindeki yüzlerce somun yola saçıldı. Yaşanan olayın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, Keşan-İstanbul yolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Karayolları ekipleri kürek ve süpürgelerle yol üzerine dağılmış somunları toplayarak tıra geri yükledi. İnşaat malzemelerinin yoldan tamamen kaldırılmasının ardından yolun diğer şeridi de trafiğe açıldı.

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