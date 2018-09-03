TIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Gevaş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş İlçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurduğu TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, TIR'ın yakıt deposuna zulalanmış 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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