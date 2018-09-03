HABER

TIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi.

TIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Gevaş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş İlçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurduğu TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, TIR'ın yakıt deposuna zulalanmış 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

TIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktıTIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktıTIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktıTIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralıOtomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Kameradan belirlenen 4 hırsızlığın şüphelisi tutuklandıKameradan belirlenen 4 hırsızlığın şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.