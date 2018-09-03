HABER

TIR'ın yakıt deposundan 140 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Gevaş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T. gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş İlçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurduğu TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, TIR'ın yakıt deposuna zulalanmış 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Van'da 145 kaçak göçmen yakalandıVan'da 145 kaçak göçmen yakalandı
Trabzon'da baraka yangını korkuttuTrabzon'da baraka yangını korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.