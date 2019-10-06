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Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tırın yolcu durağını biçerek üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında D-650 Karayolu Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tırın yolcu durağını biçerek üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında D-650 Karayolu Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametinden Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Erhan D. idaresindeki 34 HY 2667 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır ilk önce yol kenarında bulunan yolcu durağına daha sonrasında ise üst geçide çarparak durabildi. Meydana gelen feci kazaya, durakta bulunan Hanım Solmaz, Teyfik Solmaz ve Miray Solmaz ile araç içerisinde bulunan sürücü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın karıştı.
Feci kazada Teyfik Solmaz (4) ve Elif Erciyes (44) hayatını kaybederken, Erhan D., Hanım Solmaz ve Miray Solmaz ise yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonrasında ölenlerin cansız bedenleri cenaze aracına kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sonrası trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazada adeta üst geçide ok gibi saplanan tırın kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Tırın yolcu durağını biçtiği kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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