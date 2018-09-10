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Tırıvırıya dolanan balıkçıl vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

Tırıvırıya dolanan balıkçıl vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, "tırıvırı" adlı verilen ağa takılan balıkçıl kuşu, vatandaşlarca kurtarılarak doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu'nda, oltalarıyla balık tutanlar, bir balıkçıl kuşunun tırıvırıya dolandığını fark etti.

Bunun üzerine vatandaşlar, kıyıya çıkardıkları kuşu ağdan kurtarmayı başardı. Herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilen balıkçıl, doğaya salındı.

Fedayi Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıl kuşunun avlandığı sırada, vatandaşlar tarafından kanyona atılan tırıvırıya dolandığını söyledi.

Tırıvırı nedeniyle balıkçılın uçamadığını ifade eden Bayram, "Erken fark ederek balıkçılı bulunduğu durumdan kurtardık. Çok şükür ciddi bir yarası yoktu. Belki geç kalsaydık kuş ölebilirdi." dedi.

Bayram, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, dere ve ırmak yataklarına tırıvırı atılmamasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçıl ordu tırıvırı

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