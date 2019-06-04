TIR'la çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde TIR ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Dağ (29) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisindeki bir firmaya ait deponun içinde meydana geldi. Ahmet Dağ'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Seyithan D.'nin (33) kullandığı 33 AA 297 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada başında kask olmayan bisiklet sürücüsü Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Dağ'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Seyithan D. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza görüntülerinde olaydan sonra depodakilerin hızla yardıma koştuğu görülüyor.

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