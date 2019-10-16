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TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, TIR'la kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü Nizamettin Sevinç (41), yaşamını yitirdi.   Kaza, öğle saatlerinde, Aliağa'ya bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde meydana geldi.

TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, TIR'la kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü Nizamettin Sevinç (41), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Aliağa'ya bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Sevinç yönetimindeki 06 BCM 288 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen H.B.'nin (22) kullandığı 41 YE 578 plakalı TIR çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nizamettin Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı H.B. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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